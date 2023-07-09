Бывшего военнослужащего российской армии Тимофея Руденко, осудившего вторжение в Украину, задержали в Москве в восьмой раз за последний год.

До этого Руденко семь раз отбывал так называемые "карусельные аресты": то есть, его отправляли в спецприёмник, признавая виновным в мелком хулиганстве, а после отбытия положенного срока задерживали и отправляли под арест снова.

На этот раз Руденко опять задержали при выходе из спецприёмника. Как сообщает "Центр Мемориал", в ближайшие дни с ним "могут проходить некие следственные действия". Правозащитники предполагают, что на бывшего военнослужащего "собирают" уголовное дело.

Сам Руденко в мае текущего года заявлял, что его вынуждают признаться в подготовке терактов.