Против бывшего российского военослужащего Тимофея Руденко, выступившего против войны в Украине, возбудили уголовное дело о призывах к терроризму. Об этом сообщает издание "Холод" со ссылкой на мать Руденко Юлию.
Ранее Останкинский районный суд Москвы в восьмой раз за год подверг Руденко административному аресту на 15 суток. Его признали виновным в мелком хулиганстве - якобы бывший военнослужащий матерился в общественном месте.
- Тимофей Руденко служил военным психологом, но несколько лет назад уволился из армии. После начала войны в Украине он осудил её в посте и комментариях в социальных сетях.
- Первый раз Руденко был задержан в мае 2022 года. По его словам, полицейские хотели, чтобы он признался в планировании теракта и подписал явку с повинной. Когда он отказался, на него составили протокол о мелком хулиганстве и неповиновении сотрудникам полиции, и арестовали на 10 суток. С тех пор та же ситуация повторялась многократно. Несколько раз Руденко задерживали сразу после выхода из спецприёмника, где он отбывал предыдущий арест.
- Руденко сообщал о том, что в спецприёмниках его избивали, пытали электротоком и угрожали изнасиловать.
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