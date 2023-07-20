Против бывшего российского военослужащего Тимофея Руденко, выступившего против войны в Украине, возбудили уголовное дело о призывах к терроризму. Об этом сообщает издание "Холод" со ссылкой на мать Руденко Юлию.

Ранее Останкинский районный суд Москвы в восьмой раз за год подверг Руденко административному аресту на 15 суток. Его признали виновным в мелком хулиганстве - якобы бывший военнослужащий матерился в общественном месте.