Бывшему директору "Открытой России" Андрею Пивоварову продлили арест

Суд в Краснодаре продлил до 29 октября арест бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова. Об этом сообщает Север.Реалии. Пивоваров находится в СИЗО по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией за пост в фейсбуке.

Суд согласился с доводами следствия о том, что Пивоваров может сбежать, надавить на свидетелей и продолжить преступную деятельность. Решение судья вынесла за несколько минут. Защита обжалует решение.

Поддержать Пивоварова приехали журналисты, политики и правозащитники из Москвы, в том числе Лев Пономарев, Юлия Галямина, Алексей Миняйло, Марина Литвинович. В зал заседаний сначала хотели пустить только десять человек — большинство представителей СМИ не попали бы на заседание. Слушатели потребовали обеспечить видеотрансляцию, но вместо этого в здании суда появились сотрудники Росгвардии.

Позднее по ходатайству следователя заседание объявили закрытым.

Андрея Пивоварова провели в суд через другой вход. Приехавшие его поддержать считают, что это было сделано, чтобы Пивоваров не увидел группу поддержки.

Адвокат Андрея Пивоварова Александр Валевский сообщил, что суд приобщил все поручительства за политика, но отказал во всех остальных ходатайствах.