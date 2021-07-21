Бывшему директору "Открытой России" Андрею Пивоварову продлили арест

Суд в Краснодаре продлил до 29 октября арест бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова. Об этом сообщает Север.Реалии. Пивоваров находится в СИЗО по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией за пост в фейсбуке.
Суд согласился с доводами следствия о том, что Пивоваров может сбежать, надавить на свидетелей и продолжить преступную деятельность. Решение судья вынесла за несколько минут. Защита обжалует решение.
Поддержать Пивоварова приехали журналисты, политики и правозащитники из Москвы, в том числе Лев Пономарев, Юлия Галямина, Алексей Миняйло, Марина Литвинович. В зал заседаний сначала хотели пустить только десять человек — большинство представителей СМИ не попали бы на заседание. Слушатели потребовали обеспечить видеотрансляцию, но вместо этого в здании суда появились сотрудники Росгвардии.
Позднее по ходатайству следователя заседание объявили закрытым.
Андрея Пивоварова провели в суд через другой вход. Приехавшие его поддержать считают, что это было сделано, чтобы Пивоваров не увидел группу поддержки.
Адвокат Андрея Пивоварова Александр Валевский сообщил, что суд приобщил все поручительства за политика, но отказал во всех остальных ходатайствах.
- В конце мая Пивоварова задержали в аэропорту Пулково, когда политик находился в самолете, который должен был лететь в Польшу. Позже стало известно, что против Андрея Пивоварова возбудили уголовное дело по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией — "Открытой Россией". Поводом для уголовного дела стал репост Пивоварова в фейсбуке, который он сделал год назад в Краснодаре. Политика из Петербурга привезли в Краснодар, где суд арестовал его на два месяца.
- Адвокаты Пивоварова сообщали на процессе, что он является автором публикации, из-за которой его обвиняют. В посте был призыв поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах. Запись разместили на публичной странице в фейсбуке, которую администрируют несколько человек. Пост написала экс-сотрудница "Открытой России" Мария Кузнецова. Она подтвердила это в опросе.
- 19 июля глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что Пивоваров зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко". В тот же день суд в Петербурге оштрафовал его на 50 тысяч рублей по закону об иностранных агентах. Судья изучил два домена, которые принадлежат проекту "Объединенные демократы". Проект принадлежит МОО "Открытый Петербург", который в декабре 2020 года признали НКО-иностранным агентом. Суд увидел нарушения в том, что на сайте "Объединенных демократов" публикует информация без пометки о том, "Открытый Петербург" выполняет функции иностранного агента.
- "Открытая Россия" заявила о самоликвидации за два дня до задержания Пивоварова. Он объяснял, что это было сделано, чтобы вывести "людей из-под удара" после ужесточения закона о нежелательных организациях.
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