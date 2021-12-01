Украинская прокуратура в Крыму и Севастополе направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Дениса Березовского. Бывший контр-адмирал обвиняется в государственной измене и создании преступного сообщества за переход на сторону России в 2014 году.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

В марте 2014 года он, на следующий день после того, как возглавил украинский флот, отказался выполнять приказы Киева, после чего присягнул на верность народу Крыма, а затем — России. Украинская прокуратура считает, что своими действиями и решениями Березовский способствовал "проведению подрывной деятельности против Украины". За это ему грозит заключение на срок до 15 лет.

Сейчас Березовский служит в российском флоте в звании вице-адмирала. Он — заместитель командующего российским Тихоокеанским флотом. Уголовное преследование он публично не комментировал.

01 декабря российский Следственный комитет поручил следователям центрального аппарата начать доследственную проверку по факту уголовного преследования военачальника на Украине. При наличии оснований будет возбуждено уголовное дело о незаконном уголовном преследовании, — сообщается на сайте российского ведомства.