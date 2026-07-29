Бывшему замминистра обороны РФ почти вдвое сократили срок наказания

2-й Западный окружной военный суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего заместителя министра обороны Павла Попова – ему сократили срок наказания с 19 до 10 лет. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на адвоката Попова.

"В дальнейшем защита планирует ходатайствовать о проведении медосвидетельствования – для выяснения возможности освобождения моего подзащитного от отбытия наказания по состоянию здоровья", – сказал Денис Сагач.

В апреле суд признал бывшего замминистра обороны виновным в хищении десятков миллионов рублей бюджетных средств. Он осужден по статьям о мошенничестве, взяточничестве в особо крупном размере, подлоге служебных документов и превышении полномочий. Попова приговорили к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в 85 миллионов рублей, его также лишили звания генерала армии в отставке.

По версии следствия, Попов десять лет незаконно бесплатно проживал в ведомственной квартире на Фрунзенской набережной в Москве, а также пользовался автомобилем, который достался ему коррупционным путем. Кроме того, Попов присваивал деньги, выделенные на сооружение парка "Патриот". Утверждается, что Попов обустроил за счет парка свой загородный участок в Красногорском районе Подмосковья и через подчиненных принуждал директоров фирм, связанных договорами с парком, бесплатно выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах.

Ранее по этому делу к различным срокам были приговорены бывший заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов.