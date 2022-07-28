Бывшие республиканцы и демократы основали в США центристскую партию

В среду несколько видных республиканцев и демократов объявили о создании в Соединенных Штатах новой центристской политической партии, сообщает информационное агентство Reuters.

Председателями новой партии, получившей название "Вперёд" (Forward) будут бывшая член Республиканской партии губернатор Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман и бывший кандидат в президенты от Демократической партии предприниматель Эндрю Янг.

Создание новой партии, по их словам, - попытка предложить альтернативу тем американцам, кто разочарован в способности Республиканской и Демократической партий ответить на запросы общества. Программы у партии пока нет, но ее организаторы говорят, что она будет придерживаться центристских позиций, ее основные цели - создать "справедливую, процветающую экономику" и "дать американцам больше выбора во время выборов, больше веры в работоспособное государство и более громкий голос в принятии решений о будущем страны".

Основой новой партии станут несколько общественных движений, сформированных в последние два-три года бывшими республиканцами и демократами, в том числе, сотрудниками республиканских и демократических администраций. Они считают, что у новой партии есть будущее, поскольку больше двух третей американцев - рекордное число - считают, что Соединенным Штатами необходима третья партия.

К следующим президентским выборам в 2024 году партия рассчитывает получить регистрацию во всех пятидесяти штатах и выставить как своего кандидата в президенты, так и кандидатов в федеральные и местные органы власти.

До сих пор попытки создания третьей крупной партии в США заканчивались неудачей. Наиболее успешной была попытка бывшего президента Теодора Рузвельта, который в 1912 году создал Прогрессивную реформ и набрал около 27,5 процента голосов избирателей и 88 голосов выборщиков, будучи её кандидатом в президенты США. Обычно, видные кандидаты мелких партий набирают доли процента голосов американского электората.

Тем не менее, как пишет Reuters, некоторые политики-демократы уже выступили с критикой идеи создания новой партии, считая, что она поможет республиканцам одержать победу на выборах, будучи более привлекательной для демократов, чем республиканцев и тем самым, лишив Демократическую партии части ее избирателей.