Бывшие заключённые ИК-2 рассказали о давлении на Навального

Бывшие заключенные ИК-2 в Покрове Нариман Османов и Евгений Бурак, которые отбывали наказание в одном отряде с Алексеем Навальным, рассказали телеканалу "Дождь" ( признан СМИ-"иностранным агентом") о том, как их заставили участвовать в давлении над осуждённым оппозиционером.
По словам Османова, отряд, в котором они отбывали наказание, создавался специально под Навального. Он утверждает, что все заключенные в отряде были проинструктированы не разговаривать с Навальным и записывать каждый его шаг. Как рассказал "Дождю" Евгений Бурак, рядом с Навальным постоянно находились не менее 10 человек, которые следовали за ним даже в туалет. Они всячески провоцировали политика, чтобы он ударил кого-нибудь из них. Однако, по словам бывшего заключённого, Навальный на провокации не поддавался.
Как утверждает Османов, в колонии был показан фильм, который должен был скомпрометировать Навального перед заключенными. "Эту лекцию прогоняют по всему учреждению. Там суть в том, что он [Навальный] — нетрадиционной ориентации", — сказал бывший заключенный. Эту информацию подтвердил и Евгений Бурак, который был в отряде дневальным.
Османов также рассказал о голодовке Навального в колонии. По словам бывшего осужденного, во время голодовки рядом с Навальным положили заключённого, якобы больного туберкулезом, однако это оказалась инсценировка. В один из дней голодовки с утра завхозы "принесли полмешка колбасы" и стали жарить её, чтобы сломать Навального, добавил Османов.
Помимо этого, по словам Османова, первые три дня после возвращения из тюремной больницы Навальному не давали спать, так как на соседнюю с ним койку положили так называемого углового ("обиженного" — низшая каста в неофициальной тюремной иерархии), который "разные звуки издавал". Всё это делалось по указанию руководства колонии, утверждает Османов. Когда Навальный уходил на встречу с адвокатами, в отряд приходили сотрудники колонии и заключенные им рассказывали, что они делали по отношению к политику, добавил бывший осуждённый ИК-2 в Покрове.
- Алексей Навальный, автор и организатор множества расследований о коррупции в высших эшелонах российской власти, был арестован в январе после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления в "Новичком". Навальный утверждает, что был отравлен сотрудниками ФСБ России. 2 февраля по решению суда он был отправлен в колонию в городе Покрове во Владимирской области отбывать срок по старому уголовному делу – условный срок по нему заменили на реальный.
- 31 марта Навальный объявил голодовку, которую держал более трёх недель. Он требовал допустить к нему независимых врачей в связи с жалобами на боли в спине и ногах.
- С призывом оказать Навальному медицинскую помощь выступили правозащитники, власти ряда стран, нобелевские лауреаты и мировые знаменитости. В его поддержку в десятках городов России и мира прошли акции протеста, в России они закончились задержаниями тысяч человек.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.