Бывших судей из Ингушетии задержали по подозрению в коррупции

Сотрудники ФСБ задержали бывшего судью Верховного суда Ингушетии Сергея Бойчука и бывшего председателя Магасского райсуда Магомеда Аушева по обвинению в оказании помощи представителям религиозного братства Батал-Хаджи Белхороева (российские власти признали "Боевое крыло баталхаджинцев" террористической организацией) за взятку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По версии следствия, судьи получили взятку от бизнесмена Адама Картоева, после чего вынесли ряд решений в пользу баталжаджинцев. Не уточняется, о каких конкретно представителях братства идет речь и как именно им помогли судьи.

Магомеда Аушева задержали в Ингушетии, Сергея Бойчука — в Краснодаре. Задержан и Адам Картоев - в подконтрольном России Луганске. Картоев, по версии спецслужб, собирался совмещать строительный бизнес на оккупированной территории Украины с военной службой, поскольку подписал контракт с неуточненной военизированной структурой. Бывший судья Сергей Бойчук, в свою очередь, пытался стать одним из руководителей российского суда в оккупированной части Запорожской области.

Отмечается, что Картоева подозревают в даче взятки, Аушева — в получении взятки и в воспрепятствовании правосудию, Бойчуку также вменяют воспрепятствование правосудию и превышение должностных полномочий.

Оба судьи были в конце прошлого года досрочно лишены статуса, как сообщается, за совершение дисциплинарных проступков, отмечает Кавказ.Реалии. "Коммерсантъ" утверждает, что всех троих задержанных должны доставить в Москву, где суд отправит их под арест, по всей видимости, в "Лефортово", поскольку дело ведёт ФСБ.