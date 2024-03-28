Бывших судей из Ингушетии задержали по подозрению в коррупции

Сотрудники ФСБ задержали бывшего судью Верховного суда Ингушетии Сергея Бойчука и бывшего председателя Магасского райсуда Магомеда Аушева по обвинению в оказании помощи представителям религиозного братства Батал-Хаджи Белхороева (российские власти признали "Боевое крыло баталхаджинцев" террористической организацией) за взятку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
По версии следствия, судьи получили взятку от бизнесмена Адама Картоева, после чего вынесли ряд решений в пользу баталжаджинцев. Не уточняется, о каких конкретно представителях братства идет речь и как именно им помогли судьи.
Магомеда Аушева задержали в Ингушетии, Сергея Бойчука — в Краснодаре. Задержан и Адам Картоев - в подконтрольном России Луганске. Картоев, по версии спецслужб, собирался совмещать строительный бизнес на оккупированной территории Украины с военной службой, поскольку подписал контракт с неуточненной военизированной структурой. Бывший судья Сергей Бойчук, в свою очередь, пытался стать одним из руководителей российского суда в оккупированной части Запорожской области.
Отмечается, что Картоева подозревают в даче взятки, Аушева — в получении взятки и в воспрепятствовании правосудию, Бойчуку также вменяют воспрепятствование правосудию и превышение должностных полномочий.
Оба судьи были в конце прошлого года досрочно лишены статуса, как сообщается, за совершение дисциплинарных проступков, отмечает Кавказ.Реалии. "Коммерсантъ" утверждает, что всех троих задержанных должны доставить в Москву, где суд отправит их под арест, по всей видимости, в "Лефортово", поскольку дело ведёт ФСБ.
- Баталхаджинцы – религиозная группа в Ингушетии, ее члены считают себя последователями суфийского шейха Батал-Хаджи Белхороева, жившего на рубеже XIX–XX веков. Это одно из самых влиятельных и закрытых сообществ в Ингушетии, в братство баталхаджинцев входит около 20 тысяч человек.
- В феврале 2023 года ФСБ по решению суда внесла в список террористических организаций "Боевое крыло баталхаджинцев". Теперь все лица, принимающие участие в деятельности группы и помогающие им, подлежат уголовной ответственности. Сами члены религиозного братства считают, что решение вынесено с целью упрощения расправы над последователями шейха Батал-Хаджи, и заявляют о давлении на мусульман в России.
- До 2019 года влияние баталхаджинцев сохранялось – считалось, что они близки к бывшему главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову и готовы встроиться в социально-политическую структуру региона. При этом членов братства подозревали в причастности к громким преступлениям, например, к нападению на автобус с журналистами и правозащитниками в 2016 году. В докладе правозащитной организации "Машр" со ссылкой на издание Russiangate утверждалось, что заказчиком нападения был депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, а исполнителями – люди Ибрагима Белхороева". Тогда микроавтобус сожгли, а всех, кто в нем находился, избили.
- Некоторые баталхаджинцы участвуют в войне с Украиной в составе кадыровского спецназа "Ахмат". Их отряд БОБР – баталхаджинский отряд быстрого реагирования – состоит из 31 человека. Все они прошли подготовку на базе "Российского университета спецназа" в Гудермесе, после чего отправились на фронт. Таким образом члены братства хотят уйти от конфликта с сотрудниками силовых структур который начался после убийства начальника ингушского Центра "Э", считают опрошенные редакцией Кавказ.Реалии эксперты.
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