Бывший боец белорусского спецназа подтвердил убийства оппозиционеров

Бывший боец белорусского Сводного отряда быстрого реагирования (СОБР) Юрий Гаравский дал показания в швейцарском суде, в которых рассказал о работе так называемого "эскадрона смерти" - специального подразделения, занимавшегося похищениями и убийствами критиков режима Александра Лукашенко.

Русская служба Би-би-си отмечает, что эти показания стали первым официальным подтверждением причастности к преступлениям белорусских силовиков.

Согласно рассказу Гаравского, в 1999 году он лично задерживал двух известных белорусских оппозиционеров, Виктора Гончара и Юрия Захаренко, а также бизнесмена Анатолия Красовского. Все трое в последствие исчезли.

Расследование их пропажи, проведённое белорусскими властями, результата не дало. Гаравский же подтвердил то, о чём в течение более чем двадцати лет заявляли белорусские оппозиционеры: все трое были убиты. В суде бывший спецназовец назвал имя человека, который лично из пистолета расстрелял Гончара, Захаренко и Красовского: это командир СОБРа Дмитрий Павличенко. Сам Гаравский, с его слов, участвовал только в задержании оппозиционеров, а также помогал вывозить их за пределы Минска, где они, в итоге, и были убиты.