Бывший член совета директоров Альфа-банка Мацоцкий заочно арестован

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего члена советов директоров Альфа-банка и "Вымпелкома", а также сооснователя IT-компании IBS Сергея Мацоцкого по делу о даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщают "Коммерсант", РБК и ряд телеграм-каналов.

На сайте суда Москвы указано, что заседание по выбору меры пресечения в рамках уголовного дела прошло 18 июля. Другие подробности не раскрываются. По вменяемой статье бизнесмену грозит до 15 лет лишения свободы.

Мацоцкий основал IBS — одного из крупнейших поставщиков IT-услуг в России — в 1992 году вместе с Анатолием Карачинским.

С 1999 по 2012 год он возглавлял компанию, а в 2020 году покинул её и создал новый IT-холдинг "ГС-Инвест". "Ведомости" писали, что Мацоцкий договорился с Газпромбанком о создании совместного предприятия в сфере информационных технологий.

С июня 2020 года Мацоцкий входил в совет директоров Альфа-банка, но ушёл в марте 2022 года, вскоре после начала войны России с Украиной, вместе с Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Александром Галицким.

До апреля 2022 года Мацоцкий был членом совета директоров "Вымпелкома".

В августе 2022 года Мацоцкий занял 18-ю строчку перечня крупнейших IT-предпринимателей России, его состояние оценили в более чем 14,5 миллиардов рублей.