Бывший член советского Политбюро ушёл из Совета Федерации

Бывший член Политбюро ЦК КПСС, высшего органа, де-факто управлявшего Советским Союзом, ушёл из Совета Федерации — верхней палаты российского парламента. Полномочия 94-летнего Николая Рыжкова прекращены 25 сентября, говорится в постановлении, опубликованном на сайте палаты. Причина в документе не указана.

Родившийся под Бахмутом Рыжков представлял в Совете Федерации Белгородскую область 20 лет, с 2003 года. До этого он 8 лет был депутатом Государственной думы. В Советском Союзе он 15 лет был депутатом Верховного Совета, номинального парламента страны.

В СССР Рыжков, сделавший карьеру на заводе “Уралмаш”, был первым заместителем министра тяжелого и транспортного машиностроения, первым заместителем председателя Госплана, секретарем ЦК КПСС и заведующим экономическим отделом ЦК КПСС. В 1985 году он был назначен главой правительства. На этой должности он передал на республиканский уровень сельское хозяйство и лёгкую промышленность, две отрасли, приносившие наибольшую прибыль в Советском Союзе. Это стало важной частью усиления независимости республик от центральной власти.

В 1991 выдвигался коммунистами на пост президент РСФСР на первых в России президентских выборах, набрав чуть больше 16% голосов. Совет Федерации при нём одобрял законопроекты, значительно ограничивавшие свободы в России. После аннексии Крыма в 2014 году он находится под западными санкциями.