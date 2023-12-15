Бывший фотограф штаба Навального в Архангельске вышел из колонии

В Архангельской области из колонии-поселения освободился бывший фотограф штаба Навального в регионе Руслан Ахметшин. Об этом Север.Реалии сообщили его друзья, пришедшие встречать его около учреждения ФСИН. Ахметшин был осужден на два с половиной года по статье о реабилитации нацизма.

Уголовное дело в отношении Ахметшина возбудили в марте 2022 года из-за нескольких постов о Дне Победы в социальных сетях. В одном из них активист писал, что 9 мая в нынешней России это не день скорби, а "какой-то маскарад во главе с хайпующими чинушами". В другом посте он отмечал, что Советский Союз и Германия два года были союзниками и "развязали Вторую мировую вместе". Поводом для возбуждения дела стали в том числе комментарии Руслана Ахметшина под размещенным им репостом текста Виктора Шендеровича о Дне Победы.

Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Запрета на передвижение серди них не было, но 9 мая Ахметшина задержали в московском аэропорту Домодедово при попытке вылететь на лечение в Ереван. По ходатайству следствия суд изменил активисту меру пресечения на арест. Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Руслана Ахметшина политзаключенным.

В октябре 2022 года Ахметшина приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения, ему зачли срок нахождения в СИЗО.