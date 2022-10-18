Бывший футболист сборной России Хохлов отсудил 65 млн рублей у FB

Бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов отсудил в российском суде 65 миллионов рублей у социальной сети Facebook.

Хохлов подал иск в октябре прошлого года за то, что соцсеть многократно блокировала его сообщения в рамках кампании по борьбе с "языком вражды", воспринимая фамилию игрока за оскорбление по национальному признаку.

Кроме того, согласно решению суда, Facebook в течение месяца обязан разблокировать все упоминания фамилии "Хохлов".

Планирует ли компания Meta, которой принадлежит Facebook, а также сама соцсеть исполнять решение Солнцевского суда Москвы, который и назначил компенсацию в 65 миллионов рублей, - не сообщается. Комментариев от американской компании не поступало.