Бывший генконсул России в Симферополе умер после избиения

Бывший генеральный консул России в Симферополе, чрезвычайный и полномочный посол Александр Николаев умер после избиения. Об этом сообщила газета "Московский комсомолец". О смерти дипломата сообщил так же сайт российского МИД.

73-летний Николаев перед выходом в отставку 43 года находился на дипломатической службе. Он четыре года был российским послом в Бангладеш, работал в постоянном представительстве России в ЕС, возглавлял управление в Россотрудничестве. Генеральным консулом России в Симферополе в Крыму он был в 2003 — 2008 годах.

После выхода в отставку с дипломатической службы Николаев работал в госкорпорации "Росатом". Как писал @Московский комсомолец@, 17 июня бывший дипломат был избит у своей дачи в Тверской области.

Умер он 6 июля, следует из сообщения МИД. Подозреваемый в избиении — местный житель Александр Конопелько, пишет МК. Издание называет его казачьим атаманом. Сайт "Казачество.ру" утверждает, что атаманов с таким именем среди российских казаков нет.