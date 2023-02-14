Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Бывший глава IIHF, швейцарец Рене Фазель, получил гражданство РФ 

Рене Фазель и Владимир Путин на открытии гала-матча Ночной хоккейной лиги, Сочи, май 2021 года

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF), швейцарец Рене Фазель, получил гражданство России, сообщает The Insider.

Издание отмечает, что вместе с российским паспортом Фазель приобрёл 54% акций компании "Алма Холдинг", совладельцем которой является близкий к Владимиру Путину бизнесмен Геннадий Тимченко. "Алма Холдинг" занимается выращиванием яблок в Краснодарском крае.

Рене Фазель возглавлял IIHF с 1994 по 2021 годы. Кроме того, всё это время он был членом Международного олимпийского комитета, а с 2008 по 2016 годы входил в исполком МОК.

В эпоху правления Фазеля Россия трижды получала право на проведение чемпионата мира по хоккею, и однажды, впервые в своей истории - зимней Олимпиады. Находясь на своём посту, Фазель неоднократно в комплиментарной форме высказывался о Владимире Путине и встречался с ним в неформальной обстановке. В мае 2021 года, после того, как в связи с жестоким подавлением массовых протестов в Беларуси чемпионат мира по хоккею был перенесён из этой страны, швейцарец высказался в поддержку Александра Лукашенко.

На родине Фазеля неоднократно подозревали в коррупции - в частности, в получении взятки в размере 400 тысяч франков за победу одной из компаний в тендере на реализацию прав телетрансляций чемпионатов мира по хоккею. Сам функционер отвергает все обвинения.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG