Бывший глава IIHF, швейцарец Рене Фазель, получил гражданство РФ 

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF), швейцарец Рене Фазель, получил гражданство России, сообщает The Insider.

Издание отмечает, что вместе с российским паспортом Фазель приобрёл 54% акций компании "Алма Холдинг", совладельцем которой является близкий к Владимиру Путину бизнесмен Геннадий Тимченко. "Алма Холдинг" занимается выращиванием яблок в Краснодарском крае.

Рене Фазель возглавлял IIHF с 1994 по 2021 годы. Кроме того, всё это время он был членом Международного олимпийского комитета, а с 2008 по 2016 годы входил в исполком МОК.

В эпоху правления Фазеля Россия трижды получала право на проведение чемпионата мира по хоккею, и однажды, впервые в своей истории - зимней Олимпиады. Находясь на своём посту, Фазель неоднократно в комплиментарной форме высказывался о Владимире Путине и встречался с ним в неформальной обстановке. В мае 2021 года, после того, как в связи с жестоким подавлением массовых протестов в Беларуси чемпионат мира по хоккею был перенесён из этой страны, швейцарец высказался в поддержку Александра Лукашенко.

На родине Фазеля неоднократно подозревали в коррупции - в частности, в получении взятки в размере 400 тысяч франков за победу одной из компаний в тендере на реализацию прав телетрансляций чемпионатов мира по хоккею. Сам функционер отвергает все обвинения.