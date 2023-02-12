Бывший глава МИД побеждает на выборах президента Кипра

На Кипре победу во втором туре президентских выборов, по предварительным данным подсчёта голосов, одержал бывший министр иностранных дел страны Никос Христодулидис. Он с незначительным отрывом опередил дипломата Андреаса Мавроянниса. Маврояннис уже признал своё поражение, не дожидаясь официальных результатов.

По данным экзит-пола, проведённого местной телекомпанией CyBC, Христодулидис набрал от 50,5 до 50,5% голосов. Подсчёт голосов показал, что он набрал около 52%, его соперник - 48%.

Оба кандидата баллотировались как независимые. В первом туре на третьем месте остался представитель правящей партии Авероф Неофиту.

Во втором туре 49-летнего Христодулидиса поддержали правые и правоцентристские партии, а его соперника - левые силы. Оба кандидата перед выборами заявляли о необходимости сохранять национальное единство.

Христодулидис придёт на смену нынешнему президенту Никосу Анастасиадесу, который провёл на посту главы государства два пятилетних срока.