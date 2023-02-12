Бывший глава МИД побеждает на выборах президента Кипра

На Кипре победу во втором туре президентских выборов, по предварительным данным подсчёта голосов, одержал бывший министр иностранных дел страны Никос Христодулидис. Он с незначительным отрывом опередил дипломата Андреаса Мавроянниса. Маврояннис уже признал своё поражение, не дожидаясь официальных результатов.
По данным экзит-пола, проведённого местной телекомпанией CyBC, Христодулидис набрал от 50,5 до 50,5% голосов. Подсчёт голосов показал, что он набрал около 52%, его соперник - 48%.
Оба кандидата баллотировались как независимые. В первом туре на третьем месте остался представитель правящей партии Авероф Неофиту.
Во втором туре 49-летнего Христодулидиса поддержали правые и правоцентристские партии, а его соперника - левые силы. Оба кандидата перед выборами заявляли о необходимости сохранять национальное единство.
Христодулидис придёт на смену нынешнему президенту Никосу Анастасиадесу, который провёл на посту главы государства два пятилетних срока.
- Кипр получил независимость от Великобритании в 1960 году. В 1974 году на территорию Кипра вторглась Турция – в результате северная его часть, около 36% всего острова, оказалась под турецким контролем. В 1983 году Турецкая республика Северного Кипра провозгласила свою независимость. Её признала только Турция, против ТРСК были введены международные санкции.
- С тех пор велись переговоры об объединении Кипра. В 2017 году они зашли в тупик. Нынешний кандидат в президенты Маврояннис ранее возглавлял греко-кипрскую делегацию на переговорах. Христодулидис тогда был главой МИД. Оба кандидата выступили за возобновление переговоров, однако позиция Христодулидиса более жёсткая.
- В качестве члена ЕС Кипр поддерживает санкции против России. Изменения политики при новом президенте не ожидается.
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