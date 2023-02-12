Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Бывший глава МИД побеждает на выборах президента Кипра

Никос Христодулидес

На Кипре победу во втором туре президентских выборов, по предварительным данным подсчёта голосов, одержал бывший министр иностранных дел страны Никос Христодулидис. Он с незначительным отрывом опередил дипломата Андреаса Мавроянниса. Маврояннис уже признал своё поражение, не дожидаясь официальных результатов.

По данным экзит-пола, проведённого местной телекомпанией CyBC, Христодулидис набрал от 50,5 до 50,5% голосов. Подсчёт голосов показал, что он набрал около 52%, его соперник - 48%.

Оба кандидата баллотировались как независимые. В первом туре на третьем месте остался представитель правящей партии Авероф Неофиту.

Во втором туре 49-летнего Христодулидиса поддержали правые и правоцентристские партии, а его соперника - левые силы. Оба кандидата перед выборами заявляли о необходимости сохранять национальное единство.

Христодулидис придёт на смену нынешнему президенту Никосу Анастасиадесу, который провёл на посту главы государства два пятилетних срока.

  • Кипр получил независимость от Великобритании в 1960 году. В 1974 году на территорию Кипра вторглась Турция – в результате северная его часть, около 36% всего острова, оказалась под турецким контролем. В 1983 году Турецкая республика Северного Кипра провозгласила свою независимость. Её признала только Турция, против ТРСК были введены международные санкции.
  • С тех пор велись переговоры об объединении Кипра. В 2017 году они зашли в тупик. Нынешний кандидат в президенты Маврояннис ранее возглавлял греко-кипрскую делегацию на переговорах. Христодулидис тогда был главой МИД. Оба кандидата выступили за возобновление переговоров, однако позиция Христодулидиса более жёсткая.
  • В качестве члена ЕС Кипр поддерживает санкции против России. Изменения политики при новом президенте не ожидается.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Шансов найти выживших всё меньше
Embed
Шансов найти выживших всё меньше

No media source currently available

0:00 0:21:23 0:00

Шансов найти выживших всё меньше

Турция и Сирия просят помощи


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG