Бывший глава МВД Латвии получил 8,5 лет за шпионаж в пользу России

Суд в Риге приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы бывшего депутата Сейма и экс-главу МВД Латвии Яниса Адамсонса. Его признали виновным по делу о шпионаже в пользу России. Об этом сообщает LSM. Второй обвиняемый по этом делу – бывший сотрудник КГБ Геннадий Силонов – получил семь с половиной лет.

Оба подсудимых не признали вину, они собираются обжаловать приговор.

По данным суда, Адамсонс "целенаправленно собирал закрытую информацию" и через Силонова передавал ФСБ. Речь идет об информации о "работе латвийских государственных учреждений, правоохранительных органов и органов государственной безопасности, а также о системе государственной обороны". Адамсонса также обвинили в мошенничестве и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Адамсонс был задержан летом 2021 года. Его обвинили в сорока эпизодах шпионажа в пользу России. В декабре сейм Латвии разрешил Генпрокуратуре завести в отношении него уголовное дело, сняв с депутата неприкосновенность.