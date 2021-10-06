Бывший глава "Протестного Кузбасса" уехал из России

Бывший координатор движения "Протестный Кузбасс" Лев Гяммер уехал из России в Грузию, опасаясь уголовного преследования по делу о создании экстремистского сообщества, возбужденного против сторонников Алексея Навального. Об этом активист сообщил в социальных сетях.

По словам Гяммера, уголовное преследование по этому делу грозит всем, кто участвовал в работе ФБК и штабов Навального (признаны в России экстремистскими организациями) в период с 2014 по 2021 год.

Активист добавил, что решение покинуть страну он принял после консультации с юристами. Он отметил, что в начале сентября на допрос в одно из силовых ведомств вызывали его 72-летнюю бабушку. "Ей прямым текстом сказали: "Пусть ваш внук не прячется, мы все равно найдем", - рассказал Гяммер "Тайге.Инфо".Деньги на перелет собрали соратники Льва Гяммера.

20-летний Лев Гяммер несколько лет назад переехал в Москву из Новокузнецка, где работал в штабе Навального, а затем возглавлял движение "Протестный Кузбасс" и местное отделение либертарианцев. В декабре он вышел на одиночный пикет к зданию ФСБ на Лубянке после того, как журналистское расследование показало, что к отравлению Алексея Навального могли быть причастны сотрудники ФСБ.

В сентябре 2021 года против Алексея Навального, находящегося в заключении, и его сторонников Леонида Волкова и Ивана Жданова возбудили уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом. Эта статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. В официальном заявлении Следственного комитета России говорится, что "участники созданного Навальным экстремистского сообщества систематически проводили мероприятия, где совершались противоправные действия".