Бывший глава спецслужбы Сербии награждён российским орденом

Бывший директор Агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин, включённый в прошлом году в санкционный список США и ушедший со своего поста, награждён российским орденом Дружбы. Об этом сообщили в Движении социалистов – сербской партии, основателем которой является Вулин.

Как говорится в сообщении, Вулин, который считается одним из наиболее пророссийски настроенных сербских политиков, награждён за "большой личный вклад в развитие и совершенствование сотрудничества между Агентством безопасности и информации Сербии и Службой внешней разведки России в сфере обеспечения государственной безопасности и защиты национальных интересов. Сербии и России". Утверждается, что награду от имени Владимира Путина вручил Вулину в штаб-квартире СВР в Москве глава российской разведслужбы Сергей Нарышкин. Это произошло 30 января. Двумя днями ранее 28 января, в штаб-квартире ФСБ в Москве Вулину вручили ведомственную награду ФСБ.

Как отмечает Балканская служба Радио Свобода, Вулин продолжал поддерживать прямые контакты с российскими чиновниками даже после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Сербия официально осудила вторжение, но не присоединилась к санкциям в отношении России. Ряд политических сил в стране ведут открытую пророссийскую агитацию. Сообщалось о проблемах, с которыми сталкивались в Сербии некоторые уехавшие из России оппозиционные активисты.

В июле 2023 года США внесли его в санкционный список за предполагаемую причастность к международной организованной преступности, операциям с наркотиками, связям с Россией и "продвижение этнонационалистических нарративов, подпитывающих нестабильность в Сербии и регионе". 3 ноября 2023 года Вулин подал в отставку с поста главы спецслужбы, заявив, что не хочет "приносить в жертву Сербию" ради того, чтобы остаться на посту.

Кремль официально не сообщал о том, что Путин наградил Вулина орденом.