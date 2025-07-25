Бывший губернатор Тамбовской области Егоров арестован

Суд в Москве отправил под арест бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Егоров, покинувший пост главы Тамбовской области в ноябре прошлого года, получил взятку в размере 84 миллионов рублей от бывшего руководителя "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова за содействие в его устройстве на госслужбу и "общее покровительство". В частности, в 2023 году Стефанов оплатил проживание Егорова в отеле в аннексированном Крыму, а также оплачивал за него ипотеку, погасил задолженность по кредиту его жены, приобрёл для его нужд автомобиль. В отношении Стефанова тоже возбуждено дело - о даче взятки. При этом ранее его арестовали по делу о хранении наркотиков, сейчас он под домашним арестом.

Егорова задержали в четверг в Тамбове и этапировали в Москву. По нескольким адресам в Москве и Тамбове прошли обыски.

Егоров был губернатором Тамбовской области с октября 2021 года по ноябрь 2024. 4 ноября - в отмечаемый в России День народного единства - он, как утверждается, добровольно ушёл в отставку. Врио губернатора Тамбовской области стал Евгений Первышов. Он был мэром Краснодара и депутатом Госдумы, принимал участие в войне против Украины, а после службы прошёл подготовку по программе "Время героев", сообщает "Настоящее Время".

"Медуза" отмечает, что Максим Егоров — близкий соратник секретаря генерального совета "Единой России" Владимира Якушева и рассматривался на должность главы федерального исполкома "Единой России". Сам Егоров говорил, что руководство страны ставит перед ним "другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять", однако о его новом назначении с ноября так и не сообщалось.

До Егорова последним взятым под стражу бывшим губернатором был экс-глава Курской области Алексей Смирнов. Его арестовали в апреле по делу о хищении бюджетных средств, которые были выделены на строительство фортификационных сооружений на границе Курской области с Украиной.

24 июля суд в Москве по ходатайству следствия отправил на 2 месяца в СИЗО вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных с Украиной районах. Вину Симоненко не признал.