Бывший кандидат на пост президента Беларуси госпитализирован из колонии

Бывший кандидат на пост президента Беларуси Виктор Бабарико доставлен в больницу из колонии в Новополоцке. Там он отбывает четырнадцатилетний срок по обвинению в экономических преступлениях. Его диагноз и состояние неизвестны, соратники говорят, что он мог быть избит.
"Друзья. Вчера появились слухи, что Виктор Бабарико находится в больнице г. Новополоцка. Нам удалось подтвердить эту информацию", – сказано в телеграм-канале команды политика. В городской больнице информацию о госпитализации подтвердили Белорусской службе Радио Свобода.
Оппозиционный телеграм-канал "Рабочы Рух" со ссылкой на свои источники ранее сообщил, что 59-летний Бабарико был доставлен в больницу в ночь с 24 на 25 апреля. Утверждается, что у него были следы побоев. "Состояние средней степени тяжести, известно, что у него пневмоторакс. Поступил со следами избиений, его даже не узнали пока не увидели фамилию поступившего", – говорится в сообщении. Официально это не подтверждалось.
- Бабарико — бывший глава Белгазпромбанка. Он был арестован в июне 2020 года. Тогда банкир пытался зарегистрироваться кандидатом на выборах, на которых авторитарный лидер Александр Лукашенко баллотировался на шестой срок подряд. За три дня до ареста власти взяли Белгазпромбанк под свой контроль, задержав топ-менеджмент по подозрению в мошенничестве. Был арестован и сын банкира.
- Amnesty International признала Виктора Бабарико и остальных обвиняемых по делу узниками совести. Глава предвыборного штаба Бабарико Мария Колесникова вошла в объединённый штаб другого кандидата, Светланы Тихановской. Колесникова была осуждена по обвинению в заговоре против власти к 11 годам колонии, оппозиция и правозащитники отвергают это обвинение.
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