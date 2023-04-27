Бывший кандидат на пост президента Беларуси госпитализирован из колонии

Бывший кандидат на пост президента Беларуси Виктор Бабарико доставлен в больницу из колонии в Новополоцке. Там он отбывает четырнадцатилетний срок по обвинению в экономических преступлениях. Его диагноз и состояние неизвестны, соратники говорят, что он мог быть избит.

"Друзья. Вчера появились слухи, что Виктор Бабарико находится в больнице г. Новополоцка. Нам удалось подтвердить эту информацию", – сказано в телеграм-канале команды политика. В городской больнице информацию о госпитализации подтвердили Белорусской службе Радио Свобода.

Оппозиционный телеграм-канал "Рабочы Рух" со ссылкой на свои источники ранее сообщил, что 59-летний Бабарико был доставлен в больницу в ночь с 24 на 25 апреля. Утверждается, что у него были следы побоев. "Состояние средней степени тяжести, известно, что у него пневмоторакс. Поступил со следами избиений, его даже не узнали пока не увидели фамилию поступившего", – говорится в сообщении. Официально это не подтверждалось.