Бывший кандидат в депутаты Лобанов арестован на 15 суток

Бывший кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ, доцент МГУ Михаил Лобанов арестован на 15 суток по административному делу о дискредитации Вооружённых сил России и разжигании ненависти в связи с его записями в соцсетях против войны в Украине. Об этом сообщает издание SOTA.

Накануне Лобанов опубликовал копию экспертного заключения, на основании которого Никулинский суд Москвы усмотрел в его постах дискредитацию.

Речь идёт о записях, сделанных в марте, с критикой Рамзана Кадырова и Владимира Путина, а также о том, что власти помогают наиболее обеспеченным слоям населения, в то время как "в Украине контрактники и срочники – выходцы из самых бедных слоев российского общества – гибнут за мечту Путина о "маленькой победоносной" спецоперации". Во втором твите эксперт, в частности, усмотрела дискредитацию военных в том, что Лобанов назвал их всех маргиналами, а также разжигание ненависти к чиновникам.

Ранее сообщалось, что полиция задерживала Лобанова за то, что он вывесил на своём балконе плакат с надписью "Нет войне".

Михаил Лобанов на выборах в Госдуму победил в своём округе по итогам голосования на участках, но после добавления результатов электронного голосования оказался на втором месте. Он активно участвовал в протестах против итогов выборов, считая их сфальсифицированными.