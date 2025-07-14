Бывший "личный финансист" Иванишвили избит в тюрьме

Бывшмй глава Фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили был жестоко избит в тюрьме, подтвердил грузинской службе Радио Свобода его адвокат Давид Джандиери.

По его словам, это произошло 11 июля. "Георгий находится в камере один. Она находится под видеонаблюдением. К нему в камеру вошел человек, который с самого начала вел себя агрессивно. Он начал драться и избивать его", – рассказал Джандиери.

Позднее появилось письмо, в котором Бачиашвили заявил, что восьмого июля его вызвал начальник тюрьмы и посоветовал раскрыть данные банковских счетов и криптовалютных кошельков. Как пишет Бачиашвили, после того, как он отказался, начальник сказал: "Георгий, ты не в том положении, чтобы ставить условия. Ты же знаешь, что в тюрьме сидят разные люди – как "сумасшедшие", так и менее "сумасшедшие". Вскоре после этого Бачиашвили был жестоко избит.

По словам Бачиашвили, позвонить адвокату после избиения ему разрешили только после того, как он объявил голодовку.

В 2023 году по заявлению основателя правящей в Грузии пророссийской партии "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили в отношении Бачиашвили было возбуждено дело о хищении почти 40 миллионов долларов в виде криптовалюты. Долгое время Бачиашвили считался одним из ближайших соратников Иванишвили.

В начале марта 2025 года стало известно, что Бачиашвили покинул Грузию, а 10 марта его заочно приговорили к 11 годам лишения свободы, он был объявлен в розыск.

Первого мая суд обязал Бачиашвили выплатить Бидзине Иванишвили около 9000 биткоинов – их текущая стоимость превышает 850 млн долларов. В конце мая стало известно о его задержании. Адвокаты Бачиашвили заявили, что его "насильственно вернули" в Грузию и что на родине его могут подвергнуть пыткам.