Дмитрий Ярош назначен советником командующего ВСУ

Бывший лидер украинской организации "Правый сектор" (признана в России экстремистской и запрещена) Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего Вооружённых сил Украины. Об этом Ярош написал в фейсбуке.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ярошу 50 лет, он уроженец Днепропетровской области. В середине 1990-годов Ярош стал одним из сооснователей праворадикальной организации "Тризуб" имени Степана Бандеры (организация признана в России экстремистской и запрещена). На базе "Тризуба" в 2013 году был создан "Правый сектор". Ярош возглавил его и был лидером до ноября 2015 года.

"Правый сектор" объединил украинских праворадикальных активистов. Они активно участвовали в протестах в Киеве в конце 2013–2014 годов. Члены организации участвовали в столкновениях с внутренними войсками и спецподразделениями МВД, охранявшим здание администрации тогдашнего президента Виктора Януковича.

Ярош неоднократно резко высказывался в адрес поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе. Там он и члены его организации принимали участие в боевых действиях. В российских прокремлёвских СМИ его имя фактически стало нарицательным – Яроша часто упоминают в контексте утверждений, что на Украине якобы правят бал "бандеровцы"-националисты.