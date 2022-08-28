Бывший мэр Архангельска Александр Донской задержан 28 августа полицией в Москве во время рейда против владельцев суперкаров. Как утверждается, владельцы около 170 дорогих спортивных автомобилей планировали проехать колонной по городу с наклейками "богатые и успешные". Полиция восприняла автопробег как несанкционированное массовое мероприятие, — следует из сообщений государственного агентства ТАСС.

При съёмках рейда задержаны корреспондентка телеканала "Звезда" и двое сотрудников таблоида Shot. Вместе с последними в Пресненском ОВД в центре города оказалось около 20 человек, все утверждают, что оказались там по ошибке, передаёт Shot. Сколько всего задержано участников акции — не сообщается.

Автопробег в Москве анонсировался в социальных сетях, участникам предлагалось купить на него билеты стоимостью от 40 тысяч рублей. Организаторы обещали участие 200 автомобилей из разных городов России и проложенный маршрут по городу. Задержания они не комментировали.