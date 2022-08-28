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Бывший мэр Архангельска задержан во время рейда против владельцев суперкаров в Москве

Штрафстоянка с суперкарами в Москве после задержаний 28 августа

Бывший мэр Архангельска Александр Донской задержан 28 августа полицией в Москве во время рейда против владельцев суперкаров. Как утверждается, владельцы около 170 дорогих спортивных автомобилей планировали проехать колонной по городу с наклейками "богатые и успешные". Полиция восприняла автопробег как несанкционированное массовое мероприятие, — следует из сообщений государственного агентства ТАСС.

При съёмках рейда задержаны корреспондентка телеканала "Звезда" и двое сотрудников таблоида Shot. Вместе с последними в Пресненском ОВД в центре города оказалось около 20 человек, все утверждают, что оказались там по ошибке, передаёт Shot. Сколько всего задержано участников акции — не сообщается.

Автопробег в Москве анонсировался в социальных сетях, участникам предлагалось купить на него билеты стоимостью от 40 тысяч рублей. Организаторы обещали участие 200 автомобилей из разных городов России и проложенный маршрут по городу. Задержания они не комментировали.

  • Донской был мэром Архангельска с 2005 по 2007 год, на выборах он победил кандидата от партии "Единая Россия". Во время исполнения обязанностей он был задержан по обвинению в использовании поддельного диплома, после на него возбудили уголовное дело за использование служебной охраны в личных целях. Он был приговорён к условному сроку, сам он называл своё преследование политическим.
  • Из сообщения ТАСС следует, что среди задержанных автомобилей — различные Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari, дорогие модели Mercedes-Benz, Porsche, Bentley и машины других престижных марок. Полиция проверяет их на соответствие техническому регламенту для использования на российских дорогах.

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