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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман арестован на 14 суток

Бывший мэр Екатеринбурга, оппозиционер Евгений Ройзман арестован на 14 суток. Ленинский районный суд в Екатеринбурге признал его виновным по административной статье о демонстрации экстремистской символики.

На странице "ВКонтакте", которая велась под именем Ройзмана, в феврале был опубликован репост ролика "За что Путин сажает Навального". В правоохранительных органах утверждают, что в ролике была экстремистская символика - значок запрещённого в России Фонда борьбы с коррупцией. Ройзман утверждает, что не имел никакого отношения к публикации ролика и вообще не пользуется "ВКонтакте". Паблик не верифицирован - то есть нет никаких доказательств того, что его вёл Ройзман. Суд, однако, посчитал, что политик разместил ролик.

При этом Ройзману сейчас запрещено пользоваться интернетом - по уголовному делу о так называемой дискредитации российской армии в его отношении избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Дело возбудили в связи с антивоенными высказываниями политика.

Ройзмана утром в четверг задержала полиция. Его доставили в отдел, а затем в суд. До 30 марта он пробудет в спецприёмнике.

Ройзман с августа 2022 года находится под фактическим домашним арестом. Политику запрещено выходить из дома по ночам, пользоваться интернетом и соцсетями. Пока не сообщалось о том, намерено ли следствие требовать ужесточения меры пресечения по уголовному делу в связи с административным арестом Ройзмана.

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