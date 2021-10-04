Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк задержан по делу о взятках

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год Гуменюк регулярно получал взятки от руководства муниципальной похоронной службы "Некрополь" за общее покровительство при оказании ритуальных услуг.

Как утверждается, деньги бывший чиновник получал через посредников. Всего за три года ему передали более 19 с половиной миллионов.

31 мая сотрудники Следственного комитета по Приморью провели обыски у бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Тогда экс-чиновник проходил свидетелем по делу о махинациях на городских кладбищах. Ранее прокуратура сообщала, что бывший руководитель муниципальной похоронной службы Владивостока "Некрополь" Игорь Бабынин предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на более чем 300 миллионов рублей ради того, чтобы только две компании организовывали похороны на городских кладбищах.

Гуменюк объявил об отставке 18 мая после того, как глава Приморского края Олег Кожемяко раскритиковал его работу. По мнению губернатора, Гуменюк не справлялся с ликвидацией последствий ледяного дождя, благоустройством города и ремонтом дорог. Ранее вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев высказал мнение, что Гуменюк из-за неудовлетворительной работы должен досрочно уйти с поста мэра Владивостока.

Гуменюк был избран мэром Владивостока в марте 2019 года сроком на пять лет.