Бывший министр сельского хозяйства Коми попросил убежища в США

Бывший министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Денис Шаронов попросил политическое убежище в США, сообщает RTVI.

По словам Шаронова, в России он сначала дважды подвергался уголовному преследованию, однако оба раза был оправдан судом. Затем он был уволен со своего поста, а ещё позже, в октябре 2022 года, экс-чиновник получил повестку в военкомат, после чего принял решение об отъезде из страны.

Причинами постоянного давления на него Шаронов считает нетерпимость руководства республики к "инакомыслию" и личный конфликт на этой почве с главой Коми Владимиром Уйбой.

В США Шаронов, по его словам, работает дальнобойщиком.