Бывший "народный губернатор ДНР" Губарев - об украинцах: "Всех истребим" 

Один из бывших руководителей так называемой Донецкой народной республики Павел Губарев, ныне участвующий в боевых действиях против Украины в качестве наводчика зенитного орудия, заявил, что вооюющие на стороне российской армии убьют столько украинцев, сколько нужно.

"Убьём миллион, пять миллионов. Хоть всех истребим, пока вы (украинцы. – Прим. РС) не поймёте, что вы бесноватые и вам надо лечиться", - сказал Губарев в интервью одному из российских военкоров.

Он подчеркнул, что противникам Украины "очень важно создать образ врага". "Это русские люди, в которых вселился бес", - заявил Губарев, назвав украинцев "сатанистами".

Уроженец Северодонецка, бывший член ультраправого российского движения "Русское национальное единство" Павел Губарев в начале 2014 года, после революции на киевском Майдане и свержения режима Виктора Януковича, организовал в Донецке пророссийскую организацию "Народное ополчение Донбасса". Позже члены этой организации захватили несколько административных зданий в Донецке и объявили Губарева "народным губернатором" Донецкой области.

В марте 2014 года Губарев был арестован СБУ, однако затем был освобождён в рамках обмена на офицеров украинских спецслужб, захваченных в плен донецкими сепаратистами. Позже Губарев стал начальником мобилизационного управления министерства обороны так называемой "ДНР".

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