Бывшему полицейскому Сергею Римскому предъявлено обвинение

Бывший полицейский Сергей Римский, уволившийся в знак протеста против разгона митингов в поддержку Алексея Навального, опубликовал в Инстаграме короткое видео, сообщив, что Следственный комитет предъявил ему обвинение по делу об "оскорблении представителя власти".

В недавнем интервью Радио Свобода он рассказал, что намерен баллотироваться на выборах в Госдуму, несмотря на статус подозреваемого. Сергей Римский выразил уверенность, что преследование со стороны властей не помешает его планам продолжать политическую карьеру.