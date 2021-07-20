Бывшему полицейскому Сергею Римскому предъявлено обвинение

Бывший полицейский Сергей Римский, уволившийся в знак протеста против разгона митингов в поддержку Алексея Навального, опубликовал в Инстаграме короткое видео, сообщив, что Следственный комитет предъявил ему обвинение по делу об "оскорблении представителя власти".
В недавнем интервью Радио Свобода он рассказал, что намерен баллотироваться на выборах в Госдуму, несмотря на статус подозреваемого. Сергей Римский выразил уверенность, что преследование со стороны властей не помешает его планам продолжать политическую карьеру.
- Фрагмент из интервью Сергея Римского корреспонденту Радио Свобода: "Обшарили всё, но рулили обыском исключительно сотрудники Центра "Э". Следователь Следственного комитета, несмотря на то что должен быть здесь главным лицом, вообще, по сути, был статистом. Он просто заполнял бумаги, а рулили всем эшники. Их главная цель была – найти что-то еще. Они надеялись просто найти еще какие-то моменты, за которые они могли бы зацепиться. Потому что они сами прекрасно понимают, что дело, возбужденной 319-й статье – это просто повод. Она не предусматривает лишение свободы, она не дает им каких-то особых преимуществ. Максимальное, что там грозит, – это год исправительных работ. Даже если меня осудят, они не достигают этим своей цели. Для них идеальная цель – это полностью меня изолировать. Поэтому они старались именно в рамках обыска накопать еще что-то и запугать."
- Сергей Римский уволился из системы МВД в феврале начале 2021 года. Ранее, в феврале 2021 года, Сергей Римский рассказывал о своём увольнении из органов внутренних дел. "Я всегда занимал активную позицию по различным общественно-политическим вопросам, но самый активный период начался у меня в прошлом году, когда я стал более публично вести свой инстаграм, оставлять какие-то комментарии в соцсетях, да и вообще в целом более ярко выражать свое мнение. Потому что та ситуация, которая складывалась в стране с начала прошлого года, а это и поправки в конституцию, и отравление Алексея Навального, уже подвела меня к тому, что мириться с этим не представлялось возможным.
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