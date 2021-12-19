Бывший полицейский вышел на Красную площадь с плакатом "Путин убийца"

В Москве на Красной площади задержали майора полиции в отставке Олега Кашинцева. Он вышел на площадь с плакатом, на котором было написано: "Свободу Навальному. Putin is a killer" (в переводе с английского: "Путин убийца").

Кашинцев, который был одет в форму полицейского, простоял с плакатом несколько минут, после чего бывшие коллеги доставили его в отдел МВД по району "Китай-город". Задержанного обвинили в нарушении правил проведения пикетирования и незаконном ношении форменной одежды с символикой правоохранительных органов. После составления протоколов Кашинцева отпустили из отделения до суда.

Олег Кашинцев проработал в правоохранительных органах 18 лет, из них 14 - в уголовном розыске. В 2019 году он уволился из органов МВД в звании майора из-за несогласия с действиями властей в отношении оппозиции. Кашинцев принял участие в нескольких акциях в поддержку Алексей Навального, на одной из них он был задержан.

Алексей Навальный был отравлен на территории России 20 августа прошлого года. Он выжил после долгого лечения в Германии. Несколько европейских лабораторий нашли в организме оппозиционера следы боевого отравляющего вещества "Новичок", которое производится в России и запрещено к использованию международной Организацией по запрещению химического оружия.

Несколько независимых расследовательских групп пришли к выводу, что Навальный был отравлен специально собранной для этого группой сотрудников ФСБ. Сам оппозиционер считает заказчиком неудавшегося убийства лично президента России Владимира Путина. В Кремле обвинения в причастности к отравлению Навального отвергают. Российские власти так и не открыли уголовное дело по факту случившегося с оппозиционером.