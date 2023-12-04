Бывший посол США арестован по обвинению в работе на разведку Кубы

В Майями по обвинению в работе на кубинскую разведку арестован бывший посол США в Боливии Мануэль Роча. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на два источника.

73-летний бывший американский дипломат был арестован в 1 декабря в ходе длительного расследования ФБР.

Один из источников агентства рассказал, что Роча обвиняется в работе по продвижению интересов кубинского правительства. Федеральный закон требует, чтобы люди, выполняющие политические заказы иностранного правительства или организации на территории США, регистрировались в министерстве юстиции. Ведомство в последние годы усилило уголовное преследование за незаконное иностранное лоббирование.

Родившийся в Колумбии, Роча вырос в Нью-Йорке и получил несколько степеней в области гуманитарных наук в Йельском, Гарвардском и Джорджтаунском университетах, прежде чем поступить на дипломатическую службу в 1981 году.

25-летняя дипломатическая карьера Мануэля Рочи по большей части проходила в Латинской Америке во времена холодной войны. Его дипломатические должности включали работу в Секции интересов США на Кубе в то время, когда у Вашингтона не было полных дипломатических отношений с коммунистическим правительством Фиделя Кастро.

С 1997 по 2000 год он возглавлял дипломатическую службу США в Аргентине. Впоследствии Роча был назначен послом в Боливии. Тогда он непосредственно вмешался в президентскую гонку 2002 года, предупредив за несколько недель до голосования, что США прекратят помощь этой бедной южноамериканской стране, если она изберёт на пост президента бывшего производителя коки Эво Моралеса. Действия Рочи были истолкованы как попытка сохранить доминирование США в регионе, и, по мнению многих комментаторов, дали Моралесу дополнительную поддержку со стороны избирателей.

Роча также служил в Италии, Гондурасе, Мексике и Доминиканской Республике, а также работал экспертом по Латинской Америке в Совете национальной безопасности.

После выхода на пенсию из Государственного департамента Роча начал карьеру в бизнесе в сферах золотодобычи и экспорта угля.