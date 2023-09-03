Бывший премьер-министр Италии Джулиано Амато обвинил Францию в атаке на пассажирский самолёт в 1980 году, закончившуюся его крушением. В катастрофе погиб 81 человек. По утверждению политика, лайнер был сбит французским истребителем во время попытки покушения на диктатора Ливии Муаммара Каддафи.

Самолёт McDonnell Douglas DC-9 авиакомпании Itavia разбился над Тирренским морем у Сицилии 27 июня 1980 года. Он направлялся из Болоньи в Палермо. Погибли 77 пассажиров и 4 члена экипажа. Причины крушения остались неизвестны. В ходе следствия рассматривались версии о конструкционном недостатке самолёта, взрыве бомбы или попадании ракеты. В сообщениях СМИ в 1980 году рассказывалось, что в зоне крушения лайнера были обнаружены самолёты НАТО. Несколько высокопоставленных итальянских военных обвинялись в даче ложных показаний во время расследования.

В интервью газете La Repubblica Амато заявил, что уверен, что самолёт был перепутан с бортом Каддафи и сбит французскими ВВС. Ранее версию о причастности французских ВВС к крушению самолёта высказывал премьер-министр Италии в 1980 году Франческо Коссига. Он говорил, что ему и Амато это рассказали сотрудники итальянских спецслужб. Итальянские СМИ утверждали, что аналогичная информация содержалась в документах ливийских спецслужб, обнаруженных после захвата Триполи в 2020 году.

Вёдший одно из расследований катастрофы итальянский судья Розарио Приоре в отчёте о катастрофе заявил, что его работе мешали сотрудники итальянских спецслужб и армии. Амато попросил президента Франции Эммануэля Макрона признать вину в случившемся и "смыть с Франции этот позор".

Итальянский политик признал, что у него нет прямых доказательств его версии. По его словам, в 2000 году, когда он возглавлял правительство, он попросил пролить свет на причины катастрофы президентов США и Франции Билла Клинтона и Жака Ширака, но получил в ответ "очень вежливые ответы" без каких-либо данных.

Премьер-министр Италии Джоржа Мелони попросила Амато предоставить доказательства его словам. В министерстве иностранных дел Франции газете Le Figaro заявили, что французские власти всегда предоставляли итальянскому следствию всю запрошенную информацию по случившемуся и готовы сотрудничать со следствием и впредь.