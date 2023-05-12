Бывший премьер-министр Пакистана освобожден под залог на две недели

Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана освободили под залог на две недели. Накануне Верховный суд признал его арест незаконным.

По решению коллегии судей Имрана Хана освободили под залог до 26 мая. Суд также запретил арестовывать его по любому делу, зарегистрированному с 9 по 17 мая.

Бывший премьер-министр Пакистана, председатель оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имран Хан был арестован 9 мая. Генеральный инспектор полиции Акбар Насир сообщил, что Хана арестовали по делу о получении многомиллионных, в долларах, взяток от строительной компании. Сообщается, что бывший глава правительства до этого отказался от добровольной явки, чем и был вызван его арест.

После ареста Хана в стране начались массовые протесты. Его сторонники штурмовали военные учреждения, подожгли здание государственной телерадиокомпании, разбивали автобусы, разграбили дом высокопоставленного армейского чиновника. Для подавления протестов была привлечена армия, почти две тысячи человек задержали.

Имран Хан и его сторонники отрицают обвинения в коррупции и называют их политически мотивированными. После смещения с поста в апреле 2022 года против бывшего главы правительства завели больше 50 уголовных дел, в том числе – о коррупции и терроризме.

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