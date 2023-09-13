Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович подрался с бывшим министром внутренних дел Робертом Калиняком на пресс-конференции партии "Курс — социальная демократия" перед зданием правительства в Братиславе. Перед этим Матович попытался сорвать выступление другого бывшего премьер-министра, лидера "Курса" Роберта Фицо, которого оппоненты называют прокремлёвским политиком.

Матович приехал на пресс-конференцию на пикапе с громкоговорителями, свидетельствует запись с места событий. Он заглушал выступление политических конкурентов, требовавших ввести пограничный контроль на границе с Венгрией, через которую проходит поток мигрантов, следующих в страны Западной Европы. Калиняк попытался вытащить Матовича из машины, началась потасовка. Бывший глава правительства закричал на бывшего министра "иди в жопу, вор", и ударил его ногой в грудь. Тот попытался его схватить.

К ним присоединился кандидат в парламент от "Курса" Рихард Глюк, ударивший Матовича в лицо. Потасовку прекратил сотрудник полиции. Представитель полицейского управления сообщил, что ведомство даст оценку произошедшему.

На предыдущих парламентских выборах в 2020 году партия Матовича "Обычные люди и независимые личности" удержала убедительную победу, набрав 25 процентов голосов. Это позволило политику возглавить правительство. Позже правительственная коалиция распалась. По заявлениям бывших политических партнеров Матовича и мнению многих обозревателей, это произошло во многом из-за непоследовательного и эксцентричного поведения премьера.

На предстоящих 30 сентября досрочных выборах "Обычные люди", согласно опросам, рискуют не преодолеть семипроцентный барьер, который установлен для коалиций (они идут на выборы в объединении с еще несколькими партиями). "Курс", напротив, лидирует в предвыборных опросах, дающих партии приблизительно 20 процентов голосов. Почти столько же – у основных соперников "Курса", либеральной партии "Прогрессивная Словакия".

В ходе предвыборной кампании Роберт Фицо пообещал в случае прихода к власти полностью прекратить военную помощь Украине. Нынешние власти Словакии активно поддерживают Киев, эта страна передала Украине значительное количество вооружений,в том числе самолёты-истребители.