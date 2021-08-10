Бывший премьер Северной Осетии задержан по делу о растрате

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России задержали бывшего председателя правительства Северной Осетии Сергея Такоева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Такоев задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате денежных средств из бюджета республики в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье может достигать десяти лет лишения свободы. Вместе с Такоевым после обысков были задержаны бывший министр туризма республики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО "ОЗАТЭ" Аида Габараева.

Ранее Такоев уже оказывался под следствием. Ему вменяли растрату средств на местный футбольный клуб "Алания" за счет ликвидации полка по охране административной границы с Ингушетией.

Такоев возглавлял правительство Северной Осетии с мая 2012-го по июнь 2015-го года.

В конце июля этого года бывший глава Министерства природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермен Мамиев приговорен к трем годам условно по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он распорядился выплатить из бюджета 406 миллионов рублей за невыполненные по госконтракту работы.