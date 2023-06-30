Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару предстал перед судом

Суд в Бразилии начал рассматривать дело бывшего президента, лидера крайне правых сил Жаира Болсонару о злоупотреблении властью в период избирательной кампании. Бразильская демократическая рабочая партия обвинила Болсонару в использовании правительственных каналов связи для дискредитации электронной системы голосования.



Как пишут западные СМИ, начинающийся судебный процесс может привести к отстранению Болсонару на восемь лет от участия в политической жизни Бразилии.

Хотя Болсонару часто выступал против системы голосования, поданный против него иск обращает основное внимание на встречу в президентском дворце с иностранными послами в июле прошлого года - государственное телевидение около часа транслировало эту встречу.

Судебное заседание в минувший четверг, состоявшееся в столице Бразилии, началось с зачитывания судьей Бенедито Гонсалвесем описания дела. Адвокат Болсонаро заявил судье, что дело пронизано идеологической фальшью. Председатель суда Александр де Мораэс приостановил заседание через три часа, еще до того, как судьи смогли проголосовать. Председатель сослался на свои обязательства, связанные с Верховным судом.

Два предстоящих заседания запланированы на следующий вторник и следующий четверг. Однако судебное разбирательство может продлиться несколько месяцев, если кто-либо из судей потребует дополнительного времени для рассмотрения дела.

Общаясь с журналистами у здания Сената, бывший президент признал, что его могут отстранить от государственной должности, несмотря на то, что, по его словам, он отрицал совершение каких-либо правонарушений.

68-летний бразильский государственный и политический деятель Жаир Болсонару занимал пост президента Бразилии с 1 января 2019 года по 1 января 2023 года.

Жаир Болсонару непримиримый критик демократии и левых сил. Он неоднократно выступал с заявлениями, которые расценивали как расистские, критикует квоты и другую поддержку дискриминируемым группам, крайне негативно настроен к правам ЛГБТ.