Суд в Южной Корее приговорил бывшего президента страны Юн Сок Ёля к пожизненному заключению – его признали виновным в организации мятежа и превышении должностных полномочий в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение в 2024 году.

Специальный прокурор требовал приговорить бывшего президента к смертной казни, на которую в Южной Корее с 1997 года действует мораторий.

65-летний Юн отрицает предъявленные обвинения. Он утверждает, что как президент имел право объявить военное положение, и что этот его шаг был направлен на то, чтобы привлечь внимание к препятствованию работы правительства со стороны оппозиционных партий.

Как сообщает Би-би-си, суд также вынес приговоры еще ряду бывших чиновников, которым предъявили обвинение вместе с Юном. В частности, бывший министр обороны Ким Ён Хён приговорен к 30 годам лишения свободы, бывший командующий разведкой Но Сан Вон – к 18 годам, бывший начальник полиции Чо Джи Хо – к 12 годам.

У осужденных есть неделя на обжалование решения.