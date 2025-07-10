Бывший президент Южной Кореи вновь арестован

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вновь арестован. Ордер на его повторный арест был выдан в четверг.

Об этом сообщает Reuters.

В декабре 2024 года Юн Сок Ёль пытался объявить в Южной Корее военное положение, однако парламент обвинил его в попытке мятежа и подверг президента процедуре импичмента.

Как пишет Reuters, прокуратура обнаружила доказательства того, что Юн приказал запустить боевые беспилотники в сторону Северной Кореи, чтобы спровоцировать ответную реакцию, и оправдать таким образом введение военного положения.

Первый раз Юн Сок Ёль был арестован в январе этого года после штурма силовиками его резиденции. Через два месяца он был освобожден, но судебный процесс против бывшего президента продолжился. По предъявленным обвинениям ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

В июне этого в Южной Корее прошли досрочные президентские выборы, победителем которых стал кандидат от оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мён.

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