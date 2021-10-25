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Бывший разведчик обвинил крон-принца в подготовке убийства

Президент России Владимир Путин и крон-принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман на саммите G-20 в Буэнос-Айресе, 30 ноября 2018 года

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, возможно, намеревался убить ныне покойного короля Абдаллу при помощи отравленного перстня, доставленного из России. Такое предположение высказал высокопоставленный саудовский разведчик американскому каналу Си-би-эс.

Саад аль-Джабри был ключевой фигурой саудовской разведки. Он дал интервью программе "60 минут" на канале Си-би-эс, в котором заявил, что наследный принц Мухаммед ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, сын короля Салмана и фактический правитель Саудовской Аравии, - "психопат, убийца, обладающий неограниченными ресурсами на Ближнем Востоке. По словам Джабри, "принц представляет угрозу для собственного народа, для американцев и для всей планеты".

Как пишет "Би-би-си", пару лет назад Джабри бежал в Канаду. В прошлом году он подал в федеральный суд США гражданский иск против Мухаммеда ибн Салмана, обвинив его в попытке покушения на свою жизнь. Ибн Салман тогда отверг все обвинения, как отвергал и обвинения в причастности к убийству журналиста-диссидента Джамала Хашогги.

Несколько саудовских органов занимаются расследованием обвинений в адрес Джабри в коррупции, а канадский судья распорядился заморозить его активы "в связи с явными свидетельствами мошенничества".

В марте 2020 года власти Саудовской Аравии задержали сына Джабри, Омара и его дочь Сару. Правозащитники расценили эти действия как попытку вынудить его вернуться в Саудовскую Аравию. В конце прошлого года посе подачи бывшим разведчиком иска против наследного принца, саудовский суд приговорил его сына и дочь к девяти и шести с половиной годам тюрьмы, обвинив в отмывании денег и "попытке покинуть страну". Апелляционный суд в ходе тайного заседания, на котором обвиняемые не присутствовали, оставил приговор в силе.

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