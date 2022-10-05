Бывший ректор ВГИК Александр Новиков совершил самоубийство

Бывший ректор Всероссийского государственного университета кинематографии Александр Новиков покончил жизнь самоубийством в подъезде своего дома в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По информации РИА "Новости", тело 86-летнего Новикова обнаружила на лестничной клетке его жена. При нём была предсмертная записка, в которой он в частности передаёт "низкий поклон ВГИКу". По предварительным данным, у Новикова была деменция, признаков насильственной смерти не обнаружено, по факту самоубийства начата проверка.

Во ВГИК Новиков преподавал с 1967 года, в течение двадцати лет – с 1987 по 2007 год – был ректором этого института. Новиков обладал рядом наград в сфере искусства, в том числе получил звание заслуженного деятеля искусств России в 1995 году. Новиков неоднократно входил в состав жюри российских и международных кинофестивалей.