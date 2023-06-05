Бывший агент РФ в США Роберт Ханссен найден мертвым в тюрьме

Роберт Ханссен, сознавшийся в работе на советскую и российскую разведку бывший контрразведчик ФБР, найден мертвым в тюрьме самого строгого режима во Флоренсе (штат Колорадо). 79-летний Ханссен с 2002 года отбывал там пожизненное заключение, сообщили телеканал CBS и газета The New York Times.

Роберт Ханссен получил почти более 1,4 миллиона долларов наличными, бриллиантами и деньгами, переведенными на российские счета. Его дело расследовали триста агентов

Как сообщает Би-би-си, благодаря своей роли в контрразведке, он имел доступ к секретной информации и в 1985 году начал отправлять материалы в Россию и бывший Советский Союз. С 12 января 1976 года в переписке со своими кураторами он использовал псевдоним "Рамон Гарсия".

После того, как в 1994 году ФБР арестовало шпиона Олдрича Хейзена Эймса, в бюро убедились, что утечка информации продолжается. Это и вызвало расследование в отношении Ханссена.

Он уже собирался уходить на пенсию, когда следователи заманили его обратно в штаб-квартиру ФБР, чтобы более тщательно понаблюдать за его деятельностью. Роберту Ханссену было поручено фальшивое задание.

С января 2001 года начал работать в штаб-квартире ФБР, в его кабинете были установлены скрытые камеры и микрофоны. Через месяц следователи узнали, что он должен был спрятать что-то в тайнике в парке.

Роберт Ханссен был задержан с поличным.