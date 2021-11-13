Бывший советник Дональда Трампа обвинён в неуважении к Конгрессу

Бывший советник по стратегическим вопросам при республиканском президенте Дональде Трампе может быть привлечён к уголовной ответственности за неуважение к Конгрессу. Об этом в пятницу сообщило Министерство юстиции США.

Обвинение было предъявлено в связи с отказом Бэннона прибыть на слушания в Специальном комитете Палаты представителей. Этот комитет расследует обстоятельства штурма Капитолия 6 января.



Ранее Стив Бэннон отказался давать показания на слушаниях Палаты представителей, а также передавать в Конгресс запрашиваемые документы. Бывший советник Трампа заявил тогда, что "привилегия исполнительной власти" позволяет сотрудникам Белого дома сохранять конфиденциальность переговоров с президентом США.



Теперь же Бэннон заявил о готовности явиться в суд в понедельник, 15 ноября, информирует агентство Reuters.