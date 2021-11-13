Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Бывший советник Дональда Трампа обвинён в неуважении к Конгрессу

Стив Бэннон

Бывший советник по стратегическим вопросам при республиканском президенте Дональде Трампе может быть привлечён к уголовной ответственности за неуважение к Конгрессу. Об этом в пятницу сообщило Министерство юстиции США.

Обвинение было предъявлено в связи с отказом Бэннона прибыть на слушания в Специальном комитете Палаты представителей. Этот комитет расследует обстоятельства штурма Капитолия 6 января.

Ранее Стив Бэннон отказался давать показания на слушаниях Палаты представителей, а также передавать в Конгресс запрашиваемые документы. Бывший советник Трампа заявил тогда, что "привилегия исполнительной власти" позволяет сотрудникам Белого дома сохранять конфиденциальность переговоров с президентом США.

Теперь же Бэннон заявил о готовности явиться в суд в понедельник, 15 ноября, информирует агентство Reuters.

  • 21 августа 2020 года Бэннон был арестован по ордеру прокуратуры Нью-Йорка в ходе расследования подозрений в мошенничестве при сборе средств на проведение агитации за строительство стены на границе с Мексикой.
  • 20 января 2021 года в прессе появились сообщения о помиловании президентом Трампом буквально в последний день пребывания в должности 73 человек, включая Бэннона (суд по делу Бэннона был назначен на май 2021 года)..
  • 21 октября 2021 года Палата представителей США проголосовала за обвинение Бэннона в неуважении к Конгрессу из-за игнорирования им повесток Комитета Палаты представителей по расследованию[en] захвата Капитолия 6 января 2021 года (максимальное наказание по этому обвинению — год тюрьмы и штраф 100 тыс. долларов).

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG