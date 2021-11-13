Бывший советник Дональда Трампа обвинён в неуважении к Конгрессу

Бывший советник по стратегическим вопросам при республиканском президенте Дональде Трампе может быть привлечён к уголовной ответственности за неуважение к Конгрессу. Об этом в пятницу сообщило Министерство юстиции США.
Обвинение было предъявлено в связи с отказом Бэннона прибыть на слушания в Специальном комитете Палаты представителей. Этот комитет расследует обстоятельства штурма Капитолия 6 января.
Ранее Стив Бэннон отказался давать показания на слушаниях Палаты представителей, а также передавать в Конгресс запрашиваемые документы. Бывший советник Трампа заявил тогда, что "привилегия исполнительной власти" позволяет сотрудникам Белого дома сохранять конфиденциальность переговоров с президентом США.
Теперь же Бэннон заявил о готовности явиться в суд в понедельник, 15 ноября, информирует агентство Reuters.
- 21 августа 2020 года Бэннон был арестован по ордеру прокуратуры Нью-Йорка в ходе расследования подозрений в мошенничестве при сборе средств на проведение агитации за строительство стены на границе с Мексикой.
- 20 января 2021 года в прессе появились сообщения о помиловании президентом Трампом буквально в последний день пребывания в должности 73 человек, включая Бэннона (суд по делу Бэннона был назначен на май 2021 года)..
- 21 октября 2021 года Палата представителей США проголосовала за обвинение Бэннона в неуважении к Конгрессу из-за игнорирования им повесток Комитета Палаты представителей по расследованию[en] захвата Капитолия 6 января 2021 года (максимальное наказание по этому обвинению — год тюрьмы и штраф 100 тыс. долларов).
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