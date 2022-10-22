Бывший советник Трампа приговорён к 4-м месяцам тюрьмы

В США суд в Вашингтоне приговорил к четырём месяцам тюрьмы и штрафу бывшего советника президента Дональда Трампа Стива Бэннона за неуважение к Конгрессу из-за отказа подчиниться повестке от специальной комиссии Палаты представителей, которая расследует попытку штурма Капитолия и другие события 6 января 2021 года.

Бэннон останется на свободе до рассмотрения апелляции. Комментируя решение суда, он сказал, что в ближайшее время свой суд над, как он выразился, "нелегитимным режимом Байдена" вынесут избиратели на промежуточных выборах в Конгресс 8 ноября.

Бывшего советника Трампа, которого называли идеологом его предвыборной кампании в 2016 году, вызвали для дачи показаний комиссии Конгресса в сентябре 2021 года. Бэннон отказался явиться и предоставить документы, его юристы сослались на том, что бывшие сотрудники Белого дома не обязаны давать показания, если президент дал им такое право (так называемая "президентская привилегия"). Бэннон официально был уволен из администрации Трампа ещё в 2017 году, однако сохранил связи с бывшим президентом и, как утверждается, общался с ним незадолго до событий 6 января, когда сторонники Трампа, в том числе вооружённые, ворвались в Конгресс с целью помешать утверждению победы Джо Байдена на выборах президента.

Комиссия Конгресса, в которую входят главным образом демократы - оппонента Трампа - 21 октября официально отправила повестку самому Дональду Трампу. В ней содержится требование предоставить документы до 4 ноября и дать показания под присягой не позднее 14 ноября. В документе говорится, что собранные комиссией доказательства свидетельствуют о том, что сам Трамп организовал попытки добиться непризнания результатов выборов 2020 года и помешать мирной передаче власти.

Трамп, по мнению членов комиссии, продолжал настаивать на своей победе несмотря на то, что его утверждения о массовых фальсификациях на выборах были отклонены более чем 60-ю судебными инстанциями.

Трамп пока не комментировал повестку, однако большинство комментаторов считают, что он попытается её проигнорировать и будет "тянуть время" до января, когда соберётся новая Палата представителей. По прогнозам, республиканцы имеют шансы на промежуточных выборах получить большинство в нижней палате Конгресса, что, скорее всего, приведёт и к упразднению комиссии по расследованию событий 6 января. Если Трамп, подобно Бэннону, проигнорирует вызов, теоретически ему может грозить тюремное заключение сроком на 1 год.

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что для его предшественника Дональда Трампа "было бы разумно" подчиниться направленной ему повестке и дать показания.