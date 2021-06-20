Бывший спикер Британского парламента ушёл к лейбористам

Бывший спикер британской Палаты общин Джон Беркоу заявил о переходе в Лейбористскую партию.

До избрания на должность спикера в 2009 году, он был членом партии Консерваторов. Свой пост Берков занимал десять лет и пользовался в Палате общин, как отмечает телеканал Евроньюс, всеобщим уважением. Наибольшую популярность он приобрёл, благодаря бурным дебатам по проблеме "брекзита", которые несколько лет бурно проходили в британском парламенте.

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Британцы и многие зрители в других странах не раз слышали его повелительное и настоятельное обращение к парламентариям: "Order!" - "К порядку!" Так Джон Беркоу пытался прекратить шум в зале, ожидая со строгим выражением лица, пока выкрики не стихнут и можно будет расслышать выступление депутата, которому спикер предоставил слово.

Покинув свой пост в октябре 2019 года, Беркоу опубликовал книгу, в которой подверг критике лидеров консерваторов. И вот теперь он открыто примкнул к лагерю лейбористов.

Агентство Associated Press отмечает, что Беркоу обвиняет правительство Бориса Джонсона в проведении реакционнной и националистической, а иногда и ксенофобской политики. Бывший спикер поделился с публикой выводом, к которому он пришёл: "Правительство необходимо сменить. Действительность такова, что только Лейбористская партия сможет этого добиться".

Министр юстиции Роберт Бакланд отверг обвинения, высказанные бывшим спикером в адрес консерваторов. Бакланд сказал, что Баркоу нарушил принцип политического нейтралитета, а это ослабляет его голос в политике.