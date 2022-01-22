Бывший судья Янгулбаев после угроз Кадырова уехал из России

Бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев с дочерью Алией Янгулбаевой покинули Россию. Об этом сообщил юрист Комитета против пыток (внесён в реестр "иноагентов") Сергей Бабинец. По его словам, Янгулбаев и его дочь сообщили, что отъезд связан с угрозой их жизни. Куда именно они уехали - не сообщается.

20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву. С вечера 20 января родные Заремы Мусаевой ничего не знают о ее состоянии и правовом статусе. По чеченскому телевидению показали сюжет с её участием, снятый, как утверждается, в Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу записал видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, заявив, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей". Он также утверждает, что после доставления в Грозный Мусаева якобы напала на сотрудника полиции.

Кадыров утверждает, что семья Янгулбаевых, в частности, имеет отношение к деятельности оппозиционного телеграм-канала. В субботу глава Чечни объявил семью Янгулбаевых сторонниками террористов, обвинил их в организации нападения на бывшего чеченского силовика в Турции и заявил, что одобрит их убийство при задержании, - сообщает Кавказ.Реалии.

"Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его, - написал в своем телеграм-канале Кадыров. "Янгулбаевы всей семьей однозначно поддерживают террористические группировки и планируют принять участие в организации целой сети. Исходя из этого, я считаю, что их надо задержать, как того требует закон, и наказать. А если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов, кем они и являются".

Сын вывезенной в Чечню Мусаевой Абубакар Янгулбаев в интервью "Дождю" отверг слова Кадырова. Он также обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой снять с должности главу Чечни.