Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Бывший топ-менеджер крупнейшей частной газовой компании в России найден мёртвым в Испании

Сергей Протосеня

Бывший топ-менеджер крупнейшей частной компании по добыче газа в России, "Новатэка", найден мёртвым в Испании. Миллионер Сергей Протосеня вместе с женой и дочерью погибли во вторник на арендованной вилле в курортном городе Льорет-де-Мар неподалёку от Барселоны.

По предварительным данным, 55-летний Протосеня зарубил жену и дочь топором и ножом, после чего повесился, передаёт канал Telecinco. Орудия предполагаемого преступления найдены рядом с телом миллионера. Расследование ведёт полиция Каталонии, она проверяет, не могло ли это быть замаскированное убийство, совершённое третьими лицами, передаёт издание CatalunyaDiary.

Протосеня — бывший главных бухгалтер "Новатэка", он входил в состав правления компании. Его состояние оценивалось в 400 миллионов евро. Большую часть времени миллионер с семьёй жили во Франции. Соседи россиянина в Каталонии не слышали жалоб и криков, его семья никогда не жаловалась на насилие.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG