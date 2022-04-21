Бывший топ-менеджер крупнейшей частной компании по добыче газа в России, "Новатэка", найден мёртвым в Испании. Миллионер Сергей Протосеня вместе с женой и дочерью погибли во вторник на арендованной вилле в курортном городе Льорет-де-Мар неподалёку от Барселоны.

По предварительным данным, 55-летний Протосеня зарубил жену и дочь топором и ножом, после чего повесился, передаёт канал Telecinco. Орудия предполагаемого преступления найдены рядом с телом миллионера. Расследование ведёт полиция Каталонии, она проверяет, не могло ли это быть замаскированное убийство, совершённое третьими лицами, передаёт издание CatalunyaDiary.

Протосеня — бывший главных бухгалтер "Новатэка", он входил в состав правления компании. Его состояние оценивалось в 400 миллионов евро. Большую часть времени миллионер с семьёй жили во Франции. Соседи россиянина в Каталонии не слышали жалоб и криков, его семья никогда не жаловалась на насилие.