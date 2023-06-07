Ростовский областной суд повторно рассмотрел дело бывшего вице-губернатора Ростовской области Сергея Сидаша о нарушениях при строительстве футбольного стадиона "Ростов Арена" и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. В предыдущий раз ему было назначено условное наказание, — сообщает Кавказ.Реалии.

Стадион в Ростове-на-Дону был построен к Чемпионату мира по футболу 2018 года. На нём проходили матчи сборных Бразилии, Уругвая, Исландии, Швейцарии, Южной Кореи, Японии, Бельгии, Хорватии, Мексики и Саудовской Аравии. Сейчас арену использует футбольный клуб «Ростов».

По версии следствия, на стройку вместо предусмотренного проектом крупнозернистого был поставлен более дешёвый мелкозернистый песок, что позволило украсть на строительстве почти 81 миллион рублей. Сидаш свою вину отрицает, рассказывает "Коммерсантъ". Он заявлял, что замена стройматериалов проведена, чтобы не допустить срыва сроков строительства стадиона к началу чемпионата.