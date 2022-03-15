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Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович выступил против войны

Бывший помощник президента России Дмитрия Медведева и вице-премьер правительства, а ныне президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович внезапно выступил против войны России с Украиной. Об этом он заявил в интервью американскому журналу Mother Jones.

"Войны – это худшее, с чем человек может столкнуться в жизни. Любая война. Где угодно. В том числе и эта война. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и чаяния, замораживают или разрушают отношения и связи", - приводит издание слова Дворковича.

Аркадий Дворкович сказал, что ФИДЕ осуждает любое использование военных методов для решения политических конфликтов. "Я думаю о мирных жителях Украины, включая многих игроков, которые находятся в опасности и не могут участвовать в соревнованиях или даже думать о шахматах во время войны. ФИДЕ сделает все возможное, чтобы вернуть украинцев и всех остальных к шахматам, когда позволят условия".

Ранее шахматная федерация приняла решение не допускать шахматистов из России и Беларуси к соревнованиям под национальными флагами. Российские гроссмейстеры высказывают разные мнения о войне - некоторые, как Сергей Карякин, поддержали вторжение, другие, например Ян Непомнящий, выступили против.

Дворкович считался одним из лиц, входивших в ближайшее окружение Дмитрия Медведева, нынешнего заместителя главы Совбеза России.

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