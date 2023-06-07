Бывший вице-президент США Майк Пенс официально объявил о своём участии в выборах президента страны, запланированных на ноябрь 2024 года. Он будет бороться за номинацию от Республиканской партии.

63-летний Пенс — 11-й республиканец, анонсировавший своё участие в гонке. Кроме него за номинацию будут бороться 45-й президент Дональд Трамп, в команде которого Пенс избирался вице-президентом, губернатор Флориды Рон Десантис, бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи.

Пенс — первый за 80 лет вице-президент, конкурирующий в предвыборной гонке с президентом, с которым избирался в Белым дом. В последний раз такое было в 1940 году, когда об участии в выборах одновременно с президентом Франклином Рузвельтом заявлял вице-президент Джон Нэнс Гарнер.

Однако в первом предвыборном видео, показанном утром 7 июня на консервативном канале Fox, Пенс избежал критики Трампа, раскритиковав лишь действующего главу государства Джо Байдена, избравшегося от Демократической партии.